|Сестра Маші Єфросиніної показала всю велику родину (ФОТО)
|13.04.2018 19:47
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Маша Єфросиніна час від часу хвастать перед шанувальниками сином чи чоловіком, значно рідше показуючи старшу доньку чи інших членів родини, втім, "заповнити пробіли" шанувальники можуть завдяки сестрі телеведучої - Лізі Ющенко.
Зірка напередодні поділилася в своєму Інстаграмі фото, на якому позують не лише вона з дітьми, але й мама сімейства та сама Єфросиніна.
"Скучаю без моєї сім'ї так сильно!", - прокоментувала фото Ліза.
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