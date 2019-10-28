|«I`ll be back»: фото Саакашвили внезапно появилось на сайте президента Грузии
|28.10.2019 14:21
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В настоящее время фото экс-президента Грузии удалить не удалось и сайт временно отключили. Инцидент изучает служба безопасности президента.(function() })();
На официальном сайте президента Грузии, которым является сейчас Саломе Зурабишвили, появилось фото ее предшественника Михаила Саакашвили, сообщает 28 октября ТАСС.
Хакеры выложили фотографию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с подписью I`ll be back («Я вернусь»).
В настоящее время фото удалить не удалось и сайт временно отключили.
Инцидент изучает служба безопасности президента.
Напомним, главная военная прокуратура расследует выдворение из Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в феврале 2018 года.
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