В настоящее время фото экс-президента Грузии удалить не удалось и сайт временно отключили. Инцидент изучает служба безопасности президента.

На официальном сайте президента Грузии, которым является сейчас Саломе Зурабишвили, появилось фото ее предшественника Михаила Саакашвили, сообщает 28 октября ТАСС.

Хакеры выложили фотографию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с подписью I`ll be back («Я вернусь»).

В настоящее время фото удалить не удалось и сайт временно отключили.

Инцидент изучает служба безопасности президента.

Напомним, главная военная прокуратура расследует выдворение из Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в феврале 2018 года.

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