Гендиректора госпредприятия "Укрвакцина" Шевченковский райсуд Киева отстранил от должности на два месяца. Деньги якобы перечислили за охрану вакцин Фото: ЕРА Чиновника также обязали сдать загранпаспорт.Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и на два месяца отстранил руководителя "Укрвакцины" от занимаемой должности.По данным Минздрава, "Укрвакциной" руководит Андрей Макаренко.11 апреля стало известно, что руководителю "Укрвакцины" сообщили о подозрении в растрате средствна сумму 1,5 млн грн. По данным следствия, чиновник в 2012–2013 годах перечислил деньги якобы за охрану вакцин и других медпрепаратов на счета двух частных предприятий, которые не оказывали таких услуг. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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