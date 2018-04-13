Гендиректора госпредприятия "Укрвакцина" Шевченковский райсуд Киева
отстранил от должности на два месяца. Деньги якобы перечислили за
охрану вакцин Фото: ЕРА Чиновника также обязали сдать
загранпаспорт.Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры
и на два месяца отстранил руководителя "Укрвакцины" от занимаемой
должности.По данным Минздрава,
"Укрвакциной" руководит Андрей Макаренко.11 апреля стало
известно, что руководителю "Укрвакцины" сообщили о подозрении в
растрате средствна сумму 1,5 млн грн. По данным следствия, чиновник
в 2012–2013 годах перечислил деньги якобы за охрану вакцин и других
медпрепаратов на счета двух частных предприятий, которые не
оказывали таких услуг.
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