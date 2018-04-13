Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, который подал в отставку около года назад, может вернуться в правительство. Информация о том, что Кутовой может отозвать свое заявление появилась неделю назад и сейчас все больше инсайдеров сообщают, что его возвращение – вопрос решенный, передает .

Эта новость была очень позитивно воспринята рынком. Аграрии связывают с Кутовым ряд эффективных изменений в отрасли и надеются, что с его возвращением этот курс продолжится.

“Ведь его понимает рынок и Европа, с которой безотлагательно придется решать целый клубок проблем, начиная с земли и заканчивая дотациями”, — цитируют одного из сельхозпроизводителей аграрные СМИ.

Он добился закрепления в госбюджете объема дотаций в эквиваленте 1% от аграрного ВВП, что обеспечило сельхозпроизводителям стабильную поддержку. Также Тарас Кутовой выступал за наиболее взвешенный вариант проведения земельной реформы в форме оборота прав аренды. Его называют “самым европейским из всех аграрных министров”, превосходящим даже своего предшественника, известного “технократа” Алексея Павленко.

“Было бы правильно расширить полномочия, и назначить Тараса Кутового вице-премьером по вопросам АПК. То, что в Украине, где агропромышленный комплекс занимаетведуеие место в экономике, в Кабмине нет профильного вице-премьера — нонсенс. Кутовой, имея больше полномочий, смог бы в полной мере реализоватьнеобходимые сельхозпроизводителям реформы”, — говорит представитель одной из крупнейших аграрных ассоциаций.

Сообщалось, что переговоры о возвращении Кутового ведутся уже несколько месяцев, в том числе на уровне Администрации Президента.

Напомним, что Тарас Кутовой был назначен министров агрополитики в апреле 2016 года. Он пробыл на этом посту 13 месяцев, реализовав несколько масштабных реформ, после чего принял решение сосредоточиться на инвестиционной деятельности.

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