|В "ИС" пояснили, почему в "ДНР" зреет бунт
|13.04.2018 19:56
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По собственным данным группы «Информационное сопротивление», коллектив так называемого госпредприятия «днр» «Донецкие железные дороги», финансируемого и подконтрольного российской оккупационной администрации, близок к акциям протеста.
Так, на ДЖД, в частности, на участках, находящихся под оккупацией, продолжается «глухое брожение». Причина социальных волнений банальна: оккупанты не дали зарплату, некоторым выплаты достались лишь частично, информирует svodka.net.
Из-за недовольства персонала пришлось отложить профсоюзные сборы, которые сотрудникам платить попросту не из чего.
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