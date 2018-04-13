По собственным данным группы «Информационное сопротивление», коллектив так называемого госпредприятия «днр» «Донецкие железные дороги», финансируемого и подконтрольного российской оккупационной администрации, близок к акциям протеста.

Так, на ДЖД, в частности, на участках, находящихся под оккупацией, продолжается «глухое брожение». Причина социальных волнений банальна: оккупанты не дали зарплату, некоторым выплаты достались лишь частично, информирует svodka.net.

Из-за недовольства персонала пришлось отложить профсоюзные сборы, которые сотрудникам платить попросту не из чего.

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