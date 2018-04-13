Посольство США в Украине выразило обеспокоенность потенциальным загрязнением воды на Донбассе радиоактивными отходами из-за затопления боевиками "ДНР" шахты "Юнком". Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал возможный риск. Волкер: Сейчас есть новый риск Фото: Kurt Volker / Twitter "Как я уже сказал ранее, единственное место в Украине, где русскоязычные люди находятся под угрозой – то, где есть российские солдаты. И сейчас есть новый риск", – написал Волкер в своем Twitter. As I’ve said before, the only place in Ukraine where Russian-speakers are at risk is where there are Russian soldiers. And now a new risk: https://t.co/9YxUE796jX — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 13 квітня 2018 р. Так он прокомментировал заявление посольства США в Украине о риске заражения Донбасса радиоактивными отходами, обнародованное в Twitter дипмиссии."Обеспокоены сообщениями о загрязнении радиоактивными отходами, вызванном приспешниками России на Донбассе – это большой риск для здоровья людей и окружающей среды. Россия должна прекратить конфликт, это улучшит жизнь жителей Донбасса", – говорится в сообщении. Занепокоєні повідомленнями про забруднення радіоактивними відходами,спричинене поплічниками Росії на Донбасі – це великий ризик для здоров’я людей і навколишнього середовища. Росія має припинити конфлікт, це покращить життя мешканців Донбасу.@OSCE_SMMhttps://t.co/AjGvrLHgUT … — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 13 квітня 2018 р. В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 12 апреля говорится, что 14 апреля в шахте "Юнком" в 43 км от оккупированного Донецка будут отключены несколько насосов шахты, в результате чего шахта будет постепенно затоплена. В 1979 году внутри шахты в капсуле был подорван ядерный заряд.Сотрудники шахты в разговоре с патрулем заявили, что пока не ясно, как возможные утечки или повышение давления в результате затопления ствола шахты могут угрожать целостности капсулы, потому что на данный момент состояние капсулы неизвестно.В марте боевики "ДНР" заявили о намерении затопить "ядерную" шахту в Енакиево, Минобороны Украины предупредило об угрозе заражения грунтовых вод радиоактивными частицами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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