Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый видеоклип на композицию "Лети", ставшую саундтреком к фильму российского производства "Гоголь. Вий". В пятницу, 13 апреля, состоялась премьера музыкального видео в Apple Music, передает УНИАН .

Режиссером клипа, как обычно, стала продюсер певицы - Нателла Крапивина. Видео оказалось наполненным свойственной для Гоголя мистикой, так как в нем встречаются, непосредственно, кадры из фильма.

"Лети" - история одиночества, наполненного тайной. Как часто в жизни мы бежим от призраков, спасаемся в огромных комнатах чужих душ, чтобы забыть одну единственную любовь, которая была защитным кругом, оберегом от зла и боли! Но мы теряем ее и остается только "сердце на память".. Каждый, кто терял - услышит в ней свою историю", - отмечается в описании видео.

Как сообщал svodka.net, украинский музыкальный коллектив Brunettes Shoot Blondes завоевал премию Los Angeles Film Awards за музыкальное видео на композицию "Hips", которое признали лучшей видеоработой марта.

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