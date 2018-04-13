Стремящиеся к похудению люди часто ограничивают себя во многих продуктах, считая, что их употребление отразится на фигуре. При этом эксперты назвали пять продуктов, которые являются не только полезными, но не станут причиной появления лишних килограммов.

В первую очередь худеющим людям стоит употреблять натуральный йогурт, так как он содержит огромное количество белка, кальция и полезных бактерий. Богатое на протеины белое мясо птицы также не следует исключать из рациона, а порция не должна превосходить размера человеческой ладони. Третьим обязательным продуктом является рыба и морепродукты. Эксперты-диетологи рекомендуют отдавать предпочтение океанской рыбе, выращенной в естественной среде, информирует svodka.net.

Ежедневные завтраки из овсянки позволят насытить организм без вреда для талии, а также являются легкой едой для желудка. В качестве перекуса эксперты советуют съесть чашку попкорна, который подарит сытость и поможет дождаться основного приема еды.

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