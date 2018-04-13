Народный виртуоз Украины Павел Зибров в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что певец Олег Винник занял в украинском шоу-бизнесе нишу, которую ранее занимали в Украине российские артисты Стас Михайлов, Александр Малинин и другие. Зибров: У меня было по 20–30 концертов в месяц… По 15… То есть столько, сколько хотел Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "У меня было по 20–30 концертов в месяц… По 15… То есть столько, сколько хотел. Я сейчас смотрю на Винника (украинский певец Олег Винник. – ) и думаю: "Боже, Олежка, Олежка…" Он говорит: "У меня 20–30 концертов". Я себя в нем узнаю. 20–25 лет назад сколько я хотел концертов, столько и было. Вот хочу 30 – значит, 30, хочу 40 – значит, 40. У меня один месяц было 47 концертов. 47!" – сказал он.По словам Зиброва, Винник занял нишу, которую ранее занимали в Украине российские артисты Стас Михайлов, Александр Малинин и другие.На замечание ведущей, что эту нишу мог занять он, Зибров ответил: "Нет, я свое прошел"."Ха! Сейчас… Мне два по 30 уже, Алесь! Дело в том, что когда мне было, как Виннику (35–40 лет), у меня была безумная слава (я же говорю, работал по 30–40 концертов)… Я просто падал! Было такое, что по три концерта в день", – рассказал знаток.Винник начал сольную карьеру в Украине в 2011 году. Ранее пел в мюзикле "Отверженные". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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