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Зибров: Смотрю на Винника и думаю: "Боже, Олежка, Олежка…" Он говорит: "У меня 20–30 концертов". Лет 20 назад у меня было 30–40 в месяц!
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13.04.2018 20:04
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Народный виртуоз Украины Павел Зибров в интервью главному редактору
издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что певец Олег Винник занял в
украинском шоу-бизнесе нишу, которую ранее занимали в Украине
российские артисты Стас Михайлов, Александр Малинин и другие.
Зибров: У меня было по 20–30 концертов в месяц… По 15… То есть
столько, сколько хотел Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "У
меня было по 20–30 концертов в месяц… По 15… То есть столько,
сколько хотел. Я сейчас смотрю на Винника (украинский певец
Олег Винник. – ) и думаю: "Боже, Олежка, Олежка…" Он
говорит: "У меня 20–30 концертов". Я себя в нем узнаю. 20–25 лет
назад сколько я хотел концертов, столько и было. Вот хочу 30 –
значит, 30, хочу 40 – значит, 40. У меня один месяц было 47
концертов. 47!" – сказал он.По словам Зиброва, Винник занял
нишу, которую ранее занимали в Украине российские артисты Стас
Михайлов, Александр Малинин и другие.На замечание ведущей, что эту
нишу мог занять он, Зибров ответил: "Нет, я свое прошел"."Ха!
Сейчас… Мне два по 30 уже, Алесь! Дело в том, что когда мне
было, как Виннику (35–40 лет), у меня была безумная слава (я же
говорю, работал по 30–40 концертов)… Я просто падал! Было такое,
что по три концерта в день", – рассказал знаток.Винник начал
сольную карьеру в Украине в 2011 году. Ранее пел в мюзикле
"Отверженные".
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