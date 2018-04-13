С начала российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью UA: ПЕРВЫЙ, передает

"У нас прошло четыре года войны - более 10 тыс. украинцев погибли. И только сейчас многие страны понимают, что Россия - это страна не просто агрессор, это страна террорист", - подчеркнул он.

Турчинов убежден, что очень серьезные санкции, которые ввели США против России, являются конкретным действием, а не просто теоретическими разговорами вокруг того, что надо делать.

Как сообщал , в течение 2017 года на Донбассе было зафиксировано 519 жертв между гражданского населения. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

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