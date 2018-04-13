Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения депутата Верховной Рады Украины Сергея Лещенко.

Об этом свидетельствует решение Соломенского районного суда , передает со ссылкой на .

В частности, детективы НАБУ изучают приобретение парламентарием квартиры стоимостью 7,5 млн гривен. В НАБУ считают, что Лещенко, будучи депутатом , получил 7,55 млн гривен дохода, законность оснований получения которых не подтверждается доказательствами. За эти средства 31 августа Лещенко приобрел квартиру в столице по улице Франко, 11 площадью 192 квадратных метра.

В НАБУ отметили, что в декларации 2015 года нардеп отметил, что получил доход в 298 000 гривен и задекларировал сбережения в 50,70 тыс. евро и 102 тыс. долларов. Также в документе за следующий год Лещенко указал общий доход на сумму 6,55 млн грн, из которых 3,77 и 2 млн грн является займом от владелицы "Украинской правды" Алены Притулы и Владислава Ендржиевского. Кроме того, парламентарий задекларировал 1,66 млн грн дохода в своей жены Анастасии Топольской.

У следствия появились сомнения в законности получения указанных средств. Детектив просил предоставить доступ к документам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, а именно: к исправленным декларациям нардепа за 2016-2016 годы; аккредитованным центрам сертификации ключей, которые оказывали Лещенко услуги электронной цифровой подписи, с использованием которых он заполнял и подавал декларации, и IP-адреса, с которых нардеп подал декларации.

Напомним, ранее глава САП Назар Холодницкий во время своего выступления в Верховной Раде отметил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала производства из-за квартиры нардепа Сергея Лещенко.

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