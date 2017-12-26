Государство выделило более 2,2 млн, взяв на себя около 50% финансирования фильма "Андрей Сулейман". Госкино профинансирует съемки документального полнометражного фильма "Андрей Сулейман" Фото: Philip Illienko / Facebook Сумма государственной финансовой поддержки фильма составляет более 2,2 млн грн при его общей стоимости свыше 4 млн грн."Сулейман родился в Сирии, но после начала конфликта был вынужден переехать на родину матери Андрея – в Лисичанск, где через два года тоже начались боевые действия. Сейчас Андрею 20 лет и он работает волонтером в Красном Кресте. Его жизнь постоянно была связана с боевыми действиями", – говорится в описании фильма.Создатели картины сообщили, что стремились показать последствия военных действий на примере одной семьи. Для этого съемочная группа отправилась в Сирию, в город, где жила семья Сулеймана."Мы находим их дом и нескольких родственников, которые решили остаться. Истории Донбасса и Сирии начинают идти параллельно, моментами пересекаясь на схожих судьбах сирийцев и украинцев", – рассказали авторы фильма.Режиссером и автором сценария фильма стала Алина Горловая, продюсером – Максим Наконечный.Релиз фильма запланирован на осень 2018 года. https://www.facebook.com/ukrainefilmagency/posts/2047128435519534 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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