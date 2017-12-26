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Госкино Украины выделило финансирование на военную драму "Андрей Сулейман" о выходце из Сирии на Донбассе
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26.12.2017 21:51
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Государство выделило более 2,2 млн, взяв на себя около 50%
финансирования фильма "Андрей Сулейман". Госкино профинансирует
съемки документального полнометражного фильма "Андрей
Сулейман" Фото: Philip Illienko / Facebook Сумма государственной
финансовой поддержки фильма составляет более 2,2 млн грн при его
общей стоимости свыше 4 млн грн."Сулейман родился в Сирии, но после
начала конфликта был вынужден переехать на родину матери
Андрея – в Лисичанск, где через два года тоже начались боевые
действия. Сейчас Андрею 20 лет и он работает волонтером в Красном
Кресте. Его жизнь постоянно была связана с боевыми
действиями", – говорится в описании фильма.Создатели картины
сообщили, что стремились показать последствия военных действий на
примере одной семьи. Для этого съемочная группа отправилась в
Сирию, в город, где жила семья Сулеймана."Мы находим их дом и
нескольких родственников, которые решили остаться. Истории Донбасса
и Сирии начинают идти параллельно, моментами пересекаясь на схожих
судьбах сирийцев и украинцев", – рассказали авторы
фильма.Режиссером и автором сценария фильма стала Алина Горловая,
продюсером – Максим Наконечный.Релиз фильма запланирован на
осень 2018 года.
https://www.facebook.com/ukrainefilmagency/posts/2047128435519534
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