Пользователи Сети были шокированы новым доказательством того, что инопланетные жители все-таки могут существовать и быть между людей. Недавно жители Италии сняли на видео загадочное НЛО, которое хаотично передвигалось в небе.

Стало известно, что 10 апреля примерно в 20:32 часов в небе над на юге итальянского города Неаполь появился светящийся НЛО. По словам очевидцев, инопланетный корабль хаотичными движениями летал по небу и сравнили его полет с ритуальным танцем или космическими сигналами. Видео с НЛО в Неаполе было опубликовано на YouТube-канале UFO Institute, информирует svodka.net.

Стоит отметить, что видеоролик ещё предстоит проанализировать итальянским охотникам за НЛО, которые регулярно получают подобны «доказательства» с разных уголков страны. Напомним, что последний раз НЛО в Италии видели в феврале, когда корабль пришельцев помешал влюбленным заняться сексом в Милане.

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