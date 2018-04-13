За последние полтора–два года позиция международного сообщества по миротворцам на Донбассе изменилась со "слушать не хотел" на мнение, "что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя", отметил президент Украины Петр Порошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко: Кто против миротворцев – тот за войну Фото: president.gov.ua "На сегодняшний день более четырех десятков стран согласились принять участие в составе миротворческой операции – начиная от Канады... представителей стран "Большой семерки" и заканчивая, например, странами Европейского союза, которые не являются членами НАТО: Австрия, Швеция, Финляндия и многие другие", – сказал он.По словам Порошенко, за последние полтора–два года позиция международного сообщества по миротворцам на Донбассе изменилась с "мир слушать не хотел" на мнение, "что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя"."Миротворцы очень важны. Тот, кто против миротворцев, – тот за войну. И мы не допустим, чтобы украинцев убивали", – заявил украинский президент.Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года.Президент РФ Владимир Путин изначально выступал за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях". Позже он заявил, что вооруженная задача ООН должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, которая работает по всей территории Донбасса.В октябре 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что допуск миротворцев ООН к украинско-российской границе сделает их "оккупационными силами". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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