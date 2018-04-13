В течение июня 2016 - октября 2017 гг осужденный за помощь в финансировании терроризма Юрий Джабраилов выполнял обязанности представителя компании ООО "Снэк Экспорт" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в решении Заречного суда Сум, передает со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.

ООО “Снэк Экспорт” принадлежит отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки — Виктору Рыбалке.

Сообщается, что работа по организации схем продажи снеков в торговых сетях на оккупированных территориях менеджер Джабраилов выполнял под руководством другого лица, которое тоже находится под следствием. Вместе они работали на расширение сетей сбыта снеков ООО “Снэк Экспорт”.

“ЛИЦО_3 (Джабраилов — ред.) при этом выполнял все организационно-хозяйственные указания лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство по выполнению ранее согласованного и обоюдно известного плана действий, с целью расширения торговых сетей и объемов продаж коммерческих товаров снековой и непродовольственной групп производства ООО “Снэк Экспорт” на территории подконтрольной террористической организации. Обрабатывал доведенные ему задачи по количеству поставок, ассортимента, остатков продукции у того или иного дистрибьютора (ООО “ФОРС-Плюс“ и ЧП ”Гаврильченко Денис Юрьевич“) оплаты за продукцию, в том числе вопросы пересечения товаром границы между Украиной и Белоруссией, а в дальнейшем из Беларуси в Российскую Федерацию и в Украину (на территорию Донецкой и Луганской областей), а также вопросы оплаты соответствующих платежей, подлежащих уплате при пересечении товаром границы между Российской Федерацией и Украиной (на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей), вопросы маркетинга, другие рабочие вопросы, которые возникали при поставке товара и оплаты за его поставку”, - говорится в документе.

Также, согласно тексту судебного решения, Джабраилов почти ежедневно через “Viber” и “Skype” докладывал лицу, которое тоже находилось под следствием, об объемах имеющейся у дистрибьюторов продукции, поступления денежных средств за совершенные скрытые поставки и организацию дальнейшей продажи поставленной продукции на временно оккупированных территориях Луганской области, а также “совместно с неустановленными должностными лицами так называемых ООО ”ФОРС-Плюс“ и ЧП ”Гаврильченко Денис Юрьевич“ организовывал поставки данной продукции на временно оккупированную территорию Луганской области, тем самым непосредственно выполнял все действия, направленные на реализацию совместного преступного плана и способствовал предоставлению финансовых активов в так называемый бюджет террористической организации “ЛНР” в виде так называемых “таможенных платежей”, тем самым способствовал финансированию террористической организации “ЛНР”.

Напомним, в уголовном производстве по факту финансирования терроризма подозревается кроме Джабраилова еще один топ-менеджер ООО “Снэк Экспорт” — Денис Пробачай. Он сейчас находится под стражей. Прокуроры недавно объявили о готовности передачи дела в суд.

Также напомним, что прокуроры по делу накануне предоставили доказательства смс-переписки топ-менеджеров Рыбалки по вопросам поставок снеков S.Group в ОРДЛО. Также, по данным следствия, чтобы торговать с оккупированными территориями, люди депутата подписывали меморандумы с фирмами, зарегистрированными в “Л/ДНР”.

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