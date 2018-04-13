Военнослужащие Вооруженных Сил Украины вместе с военными Великобритании и Ливанской Республики проходили курс контр-штурмовых действий для маленьких групп S.W.A.T. (Special Weapons And Tactics). Лучший результат показали украинские военные, участники боевых действий на Востоке страны.

Тренировки проходили в Польше близко города Познань, сообщает на официальной странице в Facebook пресс-служба Генерального штаба , передает со ссылкой на .

"Участников курса разделили на четыре многонациональные группы, по пять военнослужащих в каждой. Занятия и тренировки начинались в шесть часов утра и продолжались до часу ночи. Проверялись все качества штурмовиков: сила, скорость, выносливость и психологическая устойчивость", - написала пресс-служба Генштаба .

По словам десантников, наиболее интересным для них были занятия по тактической подготовке. Это действия при штурме зданий, зачистки помещений, налетов, уничтожение конкретных целей.

"От инструкторов было много разных вводных. Например, ранения нашего бойца. Надо было определить характер повреждения, правила и последовательность оказания первой медицинской помощи ", - сообщили в Генштабе.

При содействии ветеранов АТО подготовят к мирной жизни. Им будут учить английский язык. В нынешнем году на средства гражданского бюджета учить отправят около 800 участников АТО.

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