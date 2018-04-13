Две страны, где традиционно силен латентный пророссийский лоббизм, вдруг отказались поддержать США, Великобританию и Францию в их намерении наказать сирийское правительство.

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Вполне предсказуемо Германия отошла от идеи участия в операции по ракетно-бомбовому наказанию сирийского тирана и, за компанию, его пособников. Я даже и не сомневался, что Ангела Меркель включит заднюю, выразит встревоженность, озабоченность, но проявит нулевую инициативу. Так и случилось, информирует svodka.net.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что применение химического оружия неприемлемо, но в ударах коалиции она участвовать не будет. Нерешительная фрау продолжает балансировать на канате, и это ей очков не прибавит. Разумеется, не в общегерманском масштабе, а как исторической персоне.

В контексте данного заявления я уже не хотел было говорить о пророссийском лоббизме в Бундестаге и о газопроводе “Северный поток-2”, но тут голос подала Италия. А именно, итальянский премьер-министр Паоло Джентилони также сообщил, что: “Италия не будет участвовать в военных действиях в Сирии”.

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Что же мы имеем? Две страны, где традиционно силен латентный пророссийский лоббизм, вдруг отказались поддержать США, Великобританию и Францию в их намерении наказать сирийское правительство, несколько лет уже как занимающееся методичным уничтожением своего же народа. О многом говорящая позиция, хочу я вам сказать.

Не исключено, что именно эти проблемы с европейскими партнерами Белого дома и создают задержку с ожидаемым ударом. Хотя, не исключено, что в Овальном кабинете просто ждут когда стянутся в Средиземное море все силы, чтобы гарантировано не оставить камня на камне. Но если речь идет не только об эсминцах США и подводных лодках Её Величества, но и о авианосных ударных группах (АУГ), то тут не менее недели придется ждать.

Как бы там ни было, неделя — не год, а вот надежность европейских партнеров пока только оставляет желать лучшего.

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