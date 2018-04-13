Задержанный организатор "титушек" Армен Саркисян находится во Франции под экстрадиционным арестом, сообщает Национальная полиция Украины. Сегодня Саркисян в комментарии изданию LB.ua заявил, что находится в России и не был задержан во Франции Фото: gorlovka.ua Разыскиваемому инкриминируют организацию действий так называемых "титушек", которые были причастны к избиению участников Евромайдана в Киеве в ноябре 2013 года – феврале 2014-го годов.По данным Нацполиции, Саркисяна разыскивают по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство двух или более лиц, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Кроме того, его подозревают в умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога, взрыва или другим опасным способом.На данный момент задержанный находится во Франции под экстрадиционным арестом. Продолжается проверка всех обстоятельств по данному факту, а также проводятся мероприятия по подтверждению его личности.Нацполиция сообщает, что фамилия задержанного Саргасян, при этом в информации министра внутренних дел Арсена Авакова и народного депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко он фигурирует как Саркисян.12 апреля о задержании Саркисяна во Франции сообщил парламентарий от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.Глава МВД Арсен Аваков рассказал, что у Саркисяна есть два паспорта – армянский и украинский. Во Франции ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени Генпрокуратура Украины должна прислать документы о его экстрадиции, заверил Аваков. Сегодня Саркисян в комментарии изданию LB.ua заявил, что находится в России и не был задержан во Франции.Кроме организации титушек во времена Майдана, Саркисяна "подозревают в организации взрывов и других противоправных действий, направленных на организацию опасных мероприятий для украинцев".В приговоре Юрию Крысину, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, упоминалось, что именно Саркисян поручил ему за $20 тыс. собрать группу титушек для противодействия активистам Евромайдана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки франции что саркисяна находится саркисян Теги: политика