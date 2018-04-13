На сегодняшний день многим россиянам все еще трудно принять тот факт, что Украина — отдельное независимое государство.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил экс-посол США в Украине, старший научный сотрудник Института Брукингса Стивен Пайфер, информирует svodka.net.

«Думаю, российская политика на протяжении последних четырех лет была очень контрпродуктивной для российских интересов. Мое чувство после пребывания здесь можно описать следующим образом: сейчас в Украине есть намного больше антагонизма по отношению к России, чем это было пять лет назад», — отметил он.

По словам дипломата, это вполне естественно, потому что Россия аннексировала Крым и спровоцировала войну на Донбассе.

«Это тот курс, который выбрала Россия, и, думаю, это была огромная ошибка, которая проложила водораздел между россиянами и украинцами, которому необязательно было появляться», — подытожил он.

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