Если президент США Дональд Трамп испугался ответа РФ на удар по
сирийским военным, то только потому, что он не видел, как
российские военные пропивают спирт, предназначенный для протирки
ракет, отметил российский писатель и фотожурналист Сергей Лойко.
Лойко: Нас уничтожат, а мы их – нет Фото: Dmitry Raimov /
Facebook "Открою маленький секрет (военную тайну). И пускай Трамп
не ссыт. Ракеты наши никуда не полетят. Я знаю это из первых
(трясущихся) рук", – написал он.Писатель рассказал, как в
1970-х годах служил в советских ракетных войсках стра
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