Ситуация на Ближнем Востоке угрожает международному миру и безопасности. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН ее генеральный секретарь Антонио Гутерриш, передает со ссылкой на ТАСС.

"На Ближнем Востоке воцарился беспорядок в таких масштабах, что это превратилось в угрозу международному миру и безопасности", - отметил генсек ООН.

По словам Гутерриша, в регионе "завязался гордиев узел, различные противоречия привели к возникновению нестабильной ситуации, и существует риск эскалации и раскола, что будет иметь огромные последствия для региона и для только мира".

Напомним, Совбез ООН созвал заседание по ситуации вокруг Сирии по запросу Москвы.

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