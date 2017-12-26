Строительство завода Полторак планирует начать в 2018 году

Об этом заявил министр Украины Степан Полторак в эфире телеканала ZIK .

Строительство завода Полторак планирует начать в 2018 году. Его будут строить в несколько этапов, но конечный результате обеспечит непрерывность поставок боеприпасов в вооруженные силы.

"Отмечу, что 1 миллиард 400 миллионов гривен - это не все нужные средства. У нас есть понимание поэтапного процесса", - отметил министр.

На заводе будут производить дефицитные боеприпасы. Среди моделей на производство поставят оружие как старого советского образца, так и оружие по стандартам НАТО.

Напомним, что 26 сентября около 22:00 в подразделения ГосЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны Украины , расположенных близко пгт Калиновка Винницкой области.

На тушение пожара от воинской части привлекли 2 пожарных танка, а к месту происшествия направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).