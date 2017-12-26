|На строительство завода боеприпасов потребуется более 1,4 млрд гривен, - Полторак
|26.12.2017 21:51
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Строительство завода Полторак планирует начать в 2018 годуВ 2018 году правительство выделит 1,4 млрд гривен на строительство завода боеприпасов, что будет поставлять дефицитные единицы вооружения в армию
Степан Полторак. Фото: bild.de
Об этом заявил министр Украины Степан Полторак в эфире телеканала ZIK.
Строительство завода Полторак планирует начать в 2018 году. Его будут строить в несколько этапов, но конечный результате обеспечит непрерывность поставок боеприпасов в вооруженные силы.
"Отмечу, что 1 миллиард 400 миллионов гривен - это не все нужные средства. У нас есть понимание поэтапного процесса", - отметил министр.
На заводе будут производить дефицитные боеприпасы. Среди моделей на производство поставят оружие как старого советского образца, так и оружие по стандартам НАТО.
Напомним, что 26 сентября около 22:00 в подразделения ГосЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны Украины, расположенных близко пгт Калиновка Винницкой области.
На тушение пожара от воинской части привлекли 2 пожарных танка, а к месту происшествия направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
Добавим, что за время ликвидации последствий пожара в Калиновке два человека получили травмы, погибших нет.