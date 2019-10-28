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Я - наркоман: Стас Пьеха сделал шокирующее заявление
28.10.2019 14:38
Стас Пьеха признался, что страдает от наркозависимости и перенес из-за этого инфаркт Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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