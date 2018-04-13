По состоянию на сегодня, более 40 стран дали согласие на участие в миротворческой операции в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время интервью с украинскими журналистами.

"У нас на сегодняшний день более четырех десятков стран согласились принять участие в составе миротворческой операции, начиная от Канады, от представителей стран Большой семерки и заканчивая странами ЕС, которые не являются членами НАТО: Австрия, Швеция, Финляндия и многие другие", - уточнил президент.

Кроме того, он отметил, что в нынешний момент уже создается атмосфера необходимости миротворцев на Донбассе.

Как сообщал svodka.net ранее, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что до конца 2018 года миротворческая задача, скорее только, не будет введена на Донбасс . Согласно его словам, с осени 2017 года "многие эксперты говорили, что есть окно возможностей - президентские выборы в России".

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