По мнению ряда экспертов, допускать оккупантов Молдовы на украинскую землю не стоит. Ведь между них есть и те, кто участвовали в агрессии против Украины. Интернировать россиян можно через Румынию и другие государства НАТО, пишет в Facebook активист Назар Приходько.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип выразил желание договориться с Украиной о сухопутном коридоре для вывода российских «миротворцев» из т. н. «ПМР». Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

Филип заявил, что во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности разговаривал с российскими представителями, но те боятся это делать из-за «сложной ситуации в Украине». Данный вопрос является широким и дискуссионным в связи с несколькими моментами, а именно:

1. «Сложную ситуацию в государстве» создала сама Россия, а не мы. Это первое.

2. Именно из-за этой «сложной ситуации» Украина закрыла сухопутный коридор к т.н. «ПМР», чтобы прекратить поставки туда техники, амуниции и живой силы и обезопасить себя от возможной вооруженной провокации внутри страны.

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3. Поэтому, открывать коридор обратно, опасно не для РФ и ее «миротворцев», а именно для нас, следовательно я, как гражданин вообще и общественный деятель в частности, решительно против этого.

4. В случае если все же будет принято соответствующее решение между двумя государствами, считаю нужным согласовать формат, который будет предусматривать раздельную транспортировку живой силы и техники. То есть сначала выходят техника и амуниция, а через трое суток безоружные россияне.

5. Ну и самое главное: в случае если мы пойдем навстречу Молдове в этом трудном и неоднозначном вопросе, стоит за это требовать преференций в контексте интеграции и усиления позиций Украины в приднестровском регионе, прежде только это должно касаться финансово-экономического и социально-культурного направлений.

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Напомню, что сейчас геополитическое будущее этой пока буферной зоны остается неопределенным. Так почему не начать его определять на равных, конкурентных и цивилизованных условиях?

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Российские войска в Приднестровье

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