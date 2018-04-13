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В полиции заявили, что французские правоохранители подтвердили задержание организатора титушек
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13.04.2018 20:36
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Задержанный организатор "титушек" Армен Саркисян находится во
Франции под экстрадиционным арестом, сообщает Национальная полиция
Украины. Сегодня Саркисян в комментарии изданию LB.ua заявил, что
находится в России и не был задержан во Франции Фото: gorlovka.ua
Разыскиваемому инкриминируют организацию действий так называемых
"титушек", которые были причастны к избиению участников Евромайдана
в Киеве в ноябре 2013 года – феврале 2014-го годов.По данным
Нацполиции, Саркисяна разыскивают по подозрению в совершении
покушения на умышленное убийство двух или более лиц, совершенном по
предварительному сговору группой лиц. Кроме того, его подозревают в
умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога,
взрыва или другим опасным способом.На данный момент задержанный
находится во Франции под экстрадиционным арестом. Продолжается
проверка всех обстоятельств по данному факту, а также проводятся
мероприятия по подтверждению его личности.Нацполиция сообщает, что
фамилия задержанного Саргасян, при этом в информации министра
внутренних дел Арсена Авакова и народного депутата от "Народного
фронта" Антона Геращенко он фигурирует как Саркисян.12
апреля о задержании Саркисяна во Франции сообщил
парламентарий от "Народного фронта", член коллегии Министерства
внутренних дел Украины Антон Геращенко.Глава МВД Арсен Аваков
рассказал, что у Саркисяна есть два паспорта – армянский
и украинский. Во Франции ему избрали меру пресечения в виде личного
обязательства выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому
времени Генпрокуратура Украины должна прислать документы о его
экстрадиции, заверил Аваков. Сегодня Саркисян в комментарии
изданию LB.ua заявил, что находится в России и не был задержан во
Франции.Кроме организации титушек во времена Майдана, Саркисяна
"подозревают в организации взрывов и других противоправных
действий, направленных на организацию опасных мероприятий для
украинцев".В приговоре Юрию Крысину, который является фигурантом
дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, упоминалось, что
именно Саркисян поручил ему за $20 тыс. собрать
группу титушек для противодействия активистам Евромайдана.
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