Народный депутат Надежда Савченко, которая сейчас находится под стражей, решила прервать голодовку, чтобы иметь возможность пройти проверку на полиграфе. Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко в Facebook, передает

"Надежда приняла решение: прервать, но не прекратить свой голодный протест, чтобы пройти процедуру полиграф. И чтобы расставить все точки над "и" в лжи генпрокурора и других недополитикив и карманных служб. Чтобы у них не было шанса обвинить Надежду в попытке избежать процедуры полиграф", - написала В.Савченко.

Она отметила, что была на свидании с сестрой.

Как сообщал ранее В. Савченко рассказала, что состояние здоровья в связи с объявленной голодовкой Надежды Савченко не дает возможности пройти проверку на полиграфе. По словам полиграфологов, такую ​​процедуру невозможно пройти человеку, который голодает, поскольку организм истощен, сердцебиение неравномерное и температура тела выше, чем обычно.

Напомним, сегодня Н.Савченко должна была пройти проверку на так называемом "детекторе лжи" - полиграфе.

Как сообщал Надежда Савченко 23 марта объявила голодовку.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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