обостряет ситуацию на Донбассе, поскольку растет международное давление на правящий режим в Сирии, союзником которого она является.

Об этом в Twitter заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает со ссылкой на .

"Россия усиливает эскалацию в Украине, поскольку увеличивается давление на Сирию - 66 обстрелов, 1 военный ранен, 1 убит", - отметила Беца.

Russia escalates more in Ukraine as it is pressed more over Syria - 66 attacks in Donbas, 1 UA KIA, 1 WIA. RIP pic.twitter.com/pLK3osVcPz

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 13, 2018

Напомним, накануне президент Украины на форуме по безопасности в заявил, что мир вернется на оккупированный Донбасс через считанные недели после установления контроля над границей с Российской Федерацией.

"Миротворческая задача должна охватить всю оккупированную территорию, включая временно неконтролируемый участок украинско-российской границы. Не сомневаюсь: как только мы установим контроль над границей, мир вернется на эту землю за считанные недели", - заявил он.

