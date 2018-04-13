Руководство операцией на Донбассе перейдет от СБУ к Вооруженным
силам Украины. У армии появятся "дополнительные полномочия по
реагированию на агрессию", заявил президент Петр Порошенко. Этот
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Порошенко: Украинское государство должно быть объединенным
Фото: president.gov.ua "Формат должен измениться 30 апреля. Это
кардинально меняет организацию управления военной
структурой", – подчеркнул президент.Он напомнил, что
антитеррористической операцией сейчас руководит Служба безопасности
Украины. С началом ООС руководство перейдет к Вооруженным силам
Украины."У ВСУ появляются дополнительные полномочия по реагированию
на агрессию, а части и подразделения Национальной гвардии, Службы
безопасности Украины, Государственной пограничной службы,
Национальной полиции и другие силовые органы переходят в подчинение
ВСУ", – отметил Порошенко. По его словам, предложенная им
стра
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