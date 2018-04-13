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Порошенко заявил, что вместо АТО 30 апреля на Донбассе начнется операция Объединенных сил
13.04.2018 20:44
Руководство операцией на Донбассе перейдет от СБУ к Вооруженным силам Украины. У армии появятся "дополнительные полномочия по реагированию на агрессию", заявил президент Петр Порошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко: Украинское государство должно быть объединенным Фото: president.gov.ua "Формат должен измениться 30 апреля. Это кардинально меняет организацию управления военной структурой", – подчеркнул президент.Он напомнил, что антитеррористической операцией сейчас руководит Служба безопасности Украины. С началом ООС руководство перейдет к Вооруженным силам Украины."У ВСУ появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию, а части и подразделения Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и другие силовые органы переходят в подчинение ВСУ", – отметил Порошенко. По его словам, предложенная им стра

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