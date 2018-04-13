В Болгарии не менее шести человек погибли и еще около 20, включая ребенка, пострадали в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем на автомагистрали "Фракия" к востоку от столицы страны, Софии. Об этом сообщает со ссылкой болгарское издание ВНТ.

Сообщается также, что по предварительным данным, водитель автобуса не был виновником аварии.

На месте происшествия находятся 14 бригад спасательных служб. Причина ДТП пока не установлена.



Число жертв может возрасти до 10 человек, поскольку спасатели продолжают извлекать тела из автобуса.

Как сообщал пассажирский автобус со студентами перевернулся на дороге близко от авиабазы Крейл в департаменте Уаз во Франции, 18 человек получили травмы.

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