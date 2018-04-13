Переформатирование антитеррористической операции на Донбассе в операцию Объединенных сил не исключает проведение точечных антитеррористических операций, заявляет секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

"Когда начнет работать Оперативный объединенный штаб вместо АТО, когда вместо АТО будет военная операция, мы будем говорить, что задачи АТО выполнены.

Хотя я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться точечно - так, как они и должны проводиться в соответствии с законодательством и логикой", - сказал Турчинов в интервью телеканалу "UA:Перший" в пятницу.

Секретарь СНБО подчеркнул, что при разработке и принятии закона целью было освобождение территорий Донецкой и Луганской областей от незаконных вооруженных формирований.

"Мы прописали механизм более эффективного противодействия военным провокациям, военной агрессии РФ.

С другой стороны, мы не должны забывать о наших гражданах, которые вынуждены остаться на оккупированной территории.

Закон также признает Россию государством-агрессором, что для нас важно в международных судебных процессах, мы показываем, что Россия не третья сторона, а страна, которая ведет гибридную агрессию против Украины", - сказал он.

Турчинов отметил, что создание Объединенного оперативного штаба, который берет на себя управление противодействием российской агрессии и освобождением оккупированных территорий, "будет помогать повышению эффективности нашей деятельности".

"Война - это дело рук военных, и мы четко ставим на места все элементы созданного с нуля сектора обороны", - сказал он.

Кроме того, по мнению Турчинова, данный закон "не позволит России играть в так называемое миротворческое прикрытие своей агрессии.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко анонсировал смену антитеррористической операции на востоке Украины в операцию Объединенных сил 30 апреля текущего года. Об этом президент заявил в интервью украинским телеканалам в пятницу, которое транслировал "Прямой".

На вопрос о том, когда именно будет переформатирована АТО в операцию Объединенных сил, Порошенко ответил:

"Я думаю, что не через месяц, а оно должно измениться – раскрою тайну – 30 апреля", - сказал президент.

"Думаю, что на сегодняшний день это кардинально меняет операцию управления военной структурой. Антитеррористическая операция находится под руководством Службы безопасности Украины", - добавил глава государства.

Смена формата Антитеррористической операции на Операцию объединенных сил прописана в законе "о реинтеграции Донбасса". Согласно этому закону, в районе конфликта главным теперь будет Объединенный оперативный штаб ВСУ.

Он будет руководить силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции, которые привлекаются "к сдерживанию и отпору российской агрессии в Донецкой и Луганской областях". Работники правоохранительных органов, военнослужащие и все, кто вовлечен в противостояние агрессору, подчиняются начальнику Объединенного оперативного штаба ВСУ.

Командующий Объединенных сил участвует в развертывании сил и разработке планов действий на случай непредвиденных обстоятельств для применения ВСУ и сил обороны. Он также имеет право докладывать непосредственно президенту о готовности и ходе выполнения задач Объединенными силами. Замысел применения Объединенных сил в операциях утверждается президентом.

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