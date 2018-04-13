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Турчинов заявил, что анонсированное окончание АТО, еще не окончание АТО: "операции будут проводиться точечно"
13.04.2018 20:51

Переформатирование антитеррористической операции на Донбассе в операцию Объединенных сил не исключает проведение точечных антитеррористических операций, заявляет секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Турчинов заявил, что анонсированное окончание АТО, еще не окончание АТО: "операции будут проводиться точечно"

"Когда начнет работать Оперативный объединенный штаб вместо АТО, когда вместо АТО будет военная операция, мы будем говорить, что задачи АТО выполнены.

Хотя я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться точечно - так, как они и должны проводиться в соответствии с законодательством и логикой", - сказал  Турчинов в интервью телеканалу "UA:Перший" в пятницу.

Секретарь СНБО подчеркнул, что при разработке и принятии закона целью было освобождение территорий Донецкой и Луганской областей от незаконных вооруженных формирований.

"Мы прописали механизм более эффективного противодействия военным провокациям, военной агрессии РФ.

С другой стороны, мы не должны забывать о наших гражданах, которые вынуждены остаться на оккупированной территории.

Закон также признает Россию государством-агрессором, что для нас важно в международных судебных процессах, мы показываем, что Россия не третья сторона, а страна, которая ведет гибридную агрессию против Украины", - сказал он.

Турчинов отметил, что создание Объединенного оперативного штаба, который берет на себя управление противодействием российской агрессии и освобождением оккупированных территорий, "будет помогать повышению эффективности нашей деятельности".

"Война - это дело рук военных, и мы четко ставим на места все элементы созданного с нуля сектора обороны", - сказал он.

Кроме того, по мнению Турчинова, данный закон "не позволит России играть в так называемое миротворческое прикрытие своей агрессии.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко анонсировал смену антитеррористической операции на востоке Украины в операцию Объединенных сил 30 апреля текущего года. Об этом президент заявил в интервью украинским телеканалам в пятницу, которое транслировал "Прямой". 

На вопрос о том, когда именно будет переформатирована АТО в операцию Объединенных сил, Порошенко ответил:

"Я думаю, что не через месяц, а оно должно измениться – раскрою тайну – 30 апреля", - сказал президент.

"Думаю, что на сегодняшний день это кардинально меняет операцию управления военной структурой. Антитеррористическая операция находится под руководством Службы безопасности Украины", - добавил глава государства.

Смена формата Антитеррористической операции на Операцию объединенных сил прописана в законе "о реинтеграции Донбасса". Согласно этому закону, в районе конфликта главным теперь будет Объединенный оперативный штаб ВСУ.

Он будет руководить силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции, которые привлекаются "к сдерживанию и отпору российской агрессии в Донецкой и Луганской областях". Работники правоохранительных органов, военнослужащие и все, кто вовлечен в противостояние агрессору, подчиняются начальнику Объединенного оперативного штаба ВСУ.

Командующий Объединенных сил участвует в развертывании сил и разработке планов действий на случай непредвиденных обстоятельств для применения ВСУ и сил обороны. Он также имеет право докладывать непосредственно президенту о готовности и ходе выполнения задач Объединенными силами. Замысел применения Объединенных сил в операциях утверждается президентом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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