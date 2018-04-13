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Генсек ООН заявил о начале новой мировой войны
13.04.2018 20:52
Генсек ООН заявил о начале новой мировой войны

В международных отношениях начался период новой холодной войны.

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Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш на заседании Совета безопасности ООН, информирует svodka.net.

«Холодная война вернулась в полном смысле этого слова», — заявил он.

«Но больше нет механизмов контроля, которые в прошлом помогали контролировать риск эскалации», — посетовал генсек ООН.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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