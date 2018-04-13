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В Госдуме РФ зарегистрировали законопроект о противодействии международным санкциям
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13.04.2018 20:52
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Российский законопроект предполагает в ответ на санкции США
запретить, в частности, ввозить в страну американские
продовольствие, алкоголь, табачную продукцию и лекарства. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Авторами
антисанкционного законопроекта указаны сотни депутатов Госдумы
Фото: duma.gov.ru Его авторами значатся несколько сотен депутатов
российского парламента."Разработан как ответная мера на вызовы США,
его должностных, выраженных в их недружественных и неконструктивных
действиях о введении "санкций" в отношении РФ в целом, так и ее
граждан и юридических лиц", – говорится в объяснительной
записке.Законопроектом предполагается ввести запрет на ввоз в
Россию товаров из США и "иных иностранных государств"
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, алкогольной
и табачной продукции, лекарств.Планируется также ограничить въезд в
страну иностранцев "по определенному списку", прекратить или
приостановить сотрудничество по ряду направлений, в том числе "в
атомной отрасли, отрасли авиастроения и ракетно-двигательной
отрасли".Американцев собираются не допускать к трудовой
деятельности в РФ, в том числе в качестве высококвалифицированных
специалистов."Также, учитывая возможность замещения американских
товаров, работ, услуг из других стран, будут укрепляться
экономические отношения Российской Федерации с зарубежными
партнерами, не поддерживающими санкционную политику США", –
сказано в записке.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против
24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а
также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило,
что такие меры приняты во исполнение закона "О
противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA),
который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.На
фоне введения американских санкций капитализация российского
фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб.По данным
агентства Bloomberg, 9 апреля совокупное состояние самых
богатых россиян уменьшилось на $16 млрд.10 апреля
украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина вслед за
США введет санкции против российских олигархов.
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