Российский законопроект предполагает в ответ на санкции США запретить, в частности, ввозить в страну американские продовольствие, алкоголь, табачную продукцию и лекарства. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Авторами антисанкционного законопроекта указаны сотни депутатов Госдумы Фото: duma.gov.ru Его авторами значатся несколько сотен депутатов российского парламента."Разработан как ответная мера на вызовы США, его должностных, выраженных в их недружественных и неконструктивных действиях о введении "санкций" в отношении РФ в целом, так и ее граждан и юридических лиц", – говорится в объяснительной записке.Законопроектом предполагается ввести запрет на ввоз в Россию товаров из США и "иных иностранных государств" сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, алкогольной и табачной продукции, лекарств.Планируется также ограничить въезд в страну иностранцев "по определенному списку", прекратить или приостановить сотрудничество по ряду направлений, в том числе "в атомной отрасли, отрасли авиастроения и ракетно-двигательной отрасли".Американцев собираются не допускать к трудовой деятельности в РФ, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов."Также, учитывая возможность замещения американских товаров, работ, услуг из других стран, будут укрепляться экономические отношения Российской Федерации с зарубежными партнерами, не поддерживающими санкционную политику США", – сказано в записке.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.На фоне введения американских санкций капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб.По данным агентства Bloomberg, 9 апреля совокупное состояние самых богатых россиян уменьшилось на $16 млрд.10 апреля украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина вслед за США введет санкции против российских олигархов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша также отрасли или иных Теги: мир