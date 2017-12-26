Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что ситуация с Афганистане опасно накалена из-за противоборства террористических группировок

Как стало известно, на встрече с руководством Федерального собрания российский президент обратил внимание общественности на тот факт, что обстановка на территории Афганистана близка к критической из-за того, что в стране появились боевики ИГИЛ, начавшие активную борьбу с талибами, передает «Российский Диалог».

По полученной информации, Владимир Путин отметил заслугу вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, находящихся в Афганистане, заявив, что если бы американские военные не присутствовали в стране, обстановка, вероятно, была бы критической.

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