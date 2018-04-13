Сельхозпроизводители по состоянию на 13 апреля посеяли ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 936 тыс. га или 39% к прогнозу, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как сообщили в пресс-службе, в частности, посеяно ярового ячменя - 625 тыс. га, овса - 43 тыс. га, пшеницы - 53 тыс. га, гороха - 215 тыс. га.

На сегодня также в 8 областях Украины начат посев подсолнечника, который проведен на площади 91 тыс. га, что составляет 2% от прогнозных 5,58 млн га. Из технических культур также уже посеяно 39 тыс. га (13%) сахарной свеклы.

По информации министерства, посев яровых зерновых культур прогнозируется на площади 7,4 млн га, в том числе ранних яровых зерновых - 2,4 млн га. При этом, уточнили в ведомстве, структура зернового клина под урожай 2018 может корректироваться в зависимости от условий перезимовки озимых культур за счет оптимизации площадей яровых зерновых культур, в частности, кукурузы на зерно и поздних крупяных культур.

По предварительным данным регионов посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2018 года ожидается в пределах 27,2 млн га или на уровне 2017 года.

Напомним, урожай зерна в Украине по итогам 2017 составил 61,3 млн тонн при средней урожайности 42,3 ц/га, что на 7,3% меньше, чем в 2016 году, но без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира