В городе Уфа Российской Федерации пять сотрудников заведения питания погибли, спустившись в канализационный колодец в пятницу, 13 апреля, пишут РИА Новости .

В соответствии с информацией, предоставленной изданием, предварительной причиной смерти считают отравление газом.

Отмечается, что один из работников ресторана производил работы на территории объекта и случайно провалился в колодец, причастный к канализационной системе заведения. Еще четыре человека попытались помочь коллеге, для чего также спустились в колодец.

В нынешнее время на месте аварии продолжает работу следственная группа местной полиции. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента. Начаты судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти людей. По данному факту полиция открыла уголовное дело.

Как сообщал svodka.net, в Тернопольской области в ночь на пятницу, 5 апреля, на местных заводах случилось два происшествия , результатом которых стал смертельный исход работников.Происшествие случилось во время разгрузки зерна на местном току, им насмерть засыпало работника, который в этот момент пребывал в бункере

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