Наркозависимых лечили "милостью Божией"

"Якобы "врачебную практику" организовали местные жители в арендованных частных домах. Клиентов заманивали под видом оказания им врачебной помощи, на самом деле предлагали "духовное очищение и милость Божью". Каждого, кто отказывался от услуг, держали силой под наблюдением охраны, не давая возможности выйти за пределы здания. В Лиманском районе таких пленников было 15, в Ананьевском - 18. Сейчас все они уже дома" , - сообщили полицейские.

Во время санкционированных обысков в помещениях центров правоохранители изъяли рабочую документацию, компьютерную технику и медицинские препараты. Сейчас проводится экспертиза на предмет их фальсификации и запрета пользования. Также были изъяты личные вещи и документы пациентов.

Сведения внесены в Единый список досудебных расследований по ч.3 ст.146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению и привлечению к ответственности организаторов и соучастников этого преступления.