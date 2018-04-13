Сумма долга за коммунальные услуги продолжает бить антирекорды и уверенно подбирается к цифре в 40 млрд гривен, пишет народный депутат.

В любой другой стране такая ситуация уже вызвала бы реакцию парламента или даже СНБО. У нас же молчат все — даже СМИ не отдельно реагируют на «снежный ком» коммунальных долгов, информирует svodka.net.

Только в одной Донецкой области суммарная задолженность за отопительный сезон возросла на 700 миллионов гривен, и составила более 3,3 миллиардов!

На каждого жителя региона в среднем приходится 788 гривен коммунальных долгов, и этот условный показатель криком кричит, что «красная линия» уже давно пересечена.

Объясню почему: в соответствии с последними инструкциями КМУ, органы социального обеспечения имеют право отказать в предоставлении субсидии при наличии коммунальной задолженности более, чем за два месяца или в размере 340 гривен. И это при том, что на субсидии уже «подсело» 65% процентов населения! Вы представляете себе последствия массового отказа в их предоставлении?!

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Не исключаю, что уже осенью мы можем столкнуться с реалистичным кошмаром, в котором может быть срыв отопительного сезона, массовое отключение жилищ должников, блокировка счетов и банковских карточек, арест имущества и даже принудительная реализация жилья.

Поэтому буду настаивать, чтобы ближайший День правительства был посвящен проблеме коммунальных долгов населения. Пусть министр ЖКХ и глава НКРЭКУ, наконец, экономически обоснуют растущие тарифы и поделятся своим видением решения проблемы уже накопленных долгов.

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