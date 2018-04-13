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Вражаючі "до" і "після": Анфіса Чехова показала результати схуднення (ФОТО)
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13.04.2018 21:03
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Російська телеведуча Анфіса Чехова добряче схудла і тепер вражає
шанувальників стрункими формами у бікіні та різноманітних відвертих
зйомках, втім, лише днями зірка показала колаж, на якому позує у
бікіні сьогодні і два роки тому - результати й справді просто
вау!
"Перше фото було зроблено два роки тому на Балі. Тут я не в
найбільшій своїй вазі (коли я важила 90 кг не фотографувалася в
купальнику) але все ж на 20 кг більше ніж зараз. Та поїздка на Балі
була для мене знаковою: я почала займатися йогою і з подвоєною
силою працювати над собою. Не для того, що б схуднути! І тоді і
зараз я терпіти не могла насильницьке обмеження в харчуванні,
виснажливі тренування і нескінченні думки в голові: "Навіщо я це
їм? Як схуднути? Як не їсти? Треба більше займатися спортом!". Мій
тип тіла почав змінюватися услід за змінами мого типу особистості.
Я не ставила собі завданням - схуднути, але я дуже хотіла змінити
своє мислення і поведінку, для того, що б стати щасливою! А Щаслива
Людина не хоче мати токсичні думки, їсти їжу, яка руйнує її життя,
відмовляти своєму тілу в фізичних навантаженнях, впускати в себе
розкладницьку лінь і дозволяти депресії і самознищення керувати
своїм Життям!", - пише Анфіса.
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