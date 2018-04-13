



Російська телеведуча Анфіса Чехова добряче схудла і тепер вражає шанувальників стрункими формами у бікіні та різноманітних відвертих зйомках, втім, лише днями зірка показала колаж, на якому позує у бікіні сьогодні і два роки тому - результати й справді просто вау!





"Перше фото було зроблено два роки тому на Балі. Тут я не в найбільшій своїй вазі (коли я важила 90 кг не фотографувалася в купальнику) але все ж на 20 кг більше ніж зараз. Та поїздка на Балі була для мене знаковою: я почала займатися йогою і з подвоєною силою працювати над собою. Не для того, що б схуднути! І тоді і зараз я терпіти не могла насильницьке обмеження в харчуванні, виснажливі тренування і нескінченні думки в голові: "Навіщо я це їм? Як схуднути? Як не їсти? Треба більше займатися спортом!". Мій тип тіла почав змінюватися услід за змінами мого типу особистості. Я не ставила собі завданням - схуднути, але я дуже хотіла змінити своє мислення і поведінку, для того, що б стати щасливою! А Щаслива Людина не хоче мати токсичні думки, їсти їжу, яка руйнує її життя, відмовляти своєму тілу в фізичних навантаженнях, впускати в себе розкладницьку лінь і дозволяти депресії і самознищення керувати своїм Життям!", - пише Анфіса.



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