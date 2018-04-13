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Порошенко обратился к Путину с резким заявлением
13.04.2018 21:07
Порошенко обратился к Путину с резким заявлением Президент Украины Петр Порошенко, рассказывая о миротворческой операции на востоке страны, обратился к Владимиру Путину на "ты" и возложил на него ответственность за конфликт на Донбассе.

Соответствующее заявление Порошенко сделал в интервью украинским телеканалам, его слова опубликовали на сайте президента.

«На сегодняшний день уже создается атмосфера, что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит, это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства», — сказал Петр Порошенко.

Кроме того, он сообщил, что более 40 стран готовы принять участие в миротворческой операции в Донбассе. Хотя еще полтора-два года назад мир не желал слышать об этом, аргументируя это «большими затратами на обеспечение работы миссии» и «отсутствием желания помочь Украине» вернуть территории Востока под контроль.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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