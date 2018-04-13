По делу о незаконном обогащении Омеляна проведут почерковедческую экспертизу

Омелян интересовался процессом расследования дела против него, сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на источники правоохранительных органах.

При этом в разговоре Холодницкий сообщил ему, что "все будет по закону" и решение по делу будет принято законное.

Во время диалога Омелян просил САП не устраивать "маски-шоу". При этом Холодницкий не обещал ему такого, как не обещал закрыть против него уголовное производство.

Также издание сообщает , что НАБУ назначило почерковедческую экспертизу по делу о декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении Омеляна. Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда.

В частности, детектив НАБУ вынес постановление о назначении почерковедческой экспертизы в уголовном производстве от 26 мая 2017 года.

Отмечается, что использование Омеляном декларированного автомобилем BMW X5 подтверждается, в частности, договорам добровольного страхования, заключенным между страховой компанией "Уника" и братом министра. В этих договорах указанный личный мобильный номер Омеляна.