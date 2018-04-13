|Омелян приходил к Холодницкому с просьбой не устраивать "маски-шоу" в его деле
|13.04.2018 21:07
|
По делу о незаконном обогащении Омеляна проведут почерковедческую экспертизуПо материалам прослушивания кабинета специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, 12 февраля вечером к руководителю САП приходил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Владимир Омелян. Фото: УНИАН
Омелян интересовался процессом расследования дела против него, сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на источники правоохранительных органах.
При этом в разговоре Холодницкий сообщил ему, что "все будет по закону" и решение по делу будет принято законное.
Во время диалога Омелян просил САП не устраивать "маски-шоу". При этом Холодницкий не обещал ему такого, как не обещал закрыть против него уголовное производство.
Также издание сообщает, что НАБУ назначило почерковедческую экспертизу по делу о декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении Омеляна. Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда.
В частности, детектив НАБУ вынес постановление о назначении почерковедческой экспертизы в уголовном производстве от 26 мая 2017 года.
Отмечается, что использование Омеляном декларированного автомобилем BMW X5 подтверждается, в частности, договорам добровольного страхования, заключенным между страховой компанией "Уника" и братом министра. В этих договорах указанный личный мобильный номер Омеляна.
Суд предоставил НАБУ доступ к платежным документам, подтверждающим оплату за страховой платеж на счет "Пользователя".