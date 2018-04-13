Турчинов заявил, что в начале марта на границе с Украиной находилось более 200 тысяч российских солдат.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что Кремль в начале марта 2014 года готовил сценарий вторжения не только на восток Украины, но и в Киев — с целью реанимации режима Виктора Януковича. , информирует svodka.net.

Об этом секретарь СНБО сказал в интервью телеканалу «UA: Перший».

Он рассказал, что у Кремля был сценарий по реанимации режима Виктора Януковича.

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«И именно уже начиная с конца февраля — начала марта, разведка докладывала, что не просто готовится набег, они готовились взять не только восток или южную Украину, они готовы были войти и в Киев», — заявил Турчинов.

«И Янукович, которого они публично считали легитимным, который, вы знаете, обратился к Путину с требованием ввести войска, и эту его бумажку — они как политическое прикрытие использовали, но представьте ситуацию: входят они в Киев, в обозе перевозят «легитимного» с точки зрения России, но формально, и с точки зрения права Януковича, и говорят — мы восстановили конституционную власть в Украине», — подчеркнул Турчинов.

«И именно этот сценарий был наиболее опасен для нас. Именно военное набег и провозглашение восстановления так называемой «конституционной власти» Януковича. И для того чтобы перечеркнуть наиболее опасный для нашего государства сценарий, необходимо было провести честные, прозрачные, легитимные выборы, которые признают все страны мира. И именно следовательно, единственный сценарный вариант, который оставался — это проведение Антитеррористической операции, но, непременно, с привлечением военных, так как против военной агрессии могли противостоять только военные», — сказал секретарь СНБО.

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Он напомнил, что именно 14 апреля 2014 года было решено объявить об АТО. «Дело в том, что события развивались очень быстро, и действительно Россия начала необъявленную войну против нашего государства. И сначала это была война в Крыму, но именно 1 марта российский парламент одобрил решение Путина на ввод войск в Украину. Вдоль границы с нашим государством было сконцентрировано более 200 тысяч — такая мощная группировка вместе с резервами, которая имела танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию», — заявил Турчинов.

«И действительно было понятно, что после Крыма начнется военная агрессия уже на материковой Украине, и уже тогда мы вынуждены были еще в начале марта перебрасывать все имеющиеся войска, их было очень мало тогда, перебрасывать на север, на восток для того, чтобы противостоять этому нашествию, той войне, к которой Украина еще не была готова», — сказал он.

Он напомнил, что Россия вместе с военными действиями начала очень тщательно подготовленную российскими спецслужбами провокацию под названием «русская весна». «По замыслу российских штабистов, сепаратистские мятежи должны были охватить практически половину Украины. И действительно, от Одессы до Харькова, и юг, и весь восток, и север, действительно были охвачены такими мятежами — захватывали административные здания, проводили многочисленные митинги, вывешивали российские флаги, и тогда ситуация была не только напряженная в Донецке или Луганске, аналогичная ситуация была в Харькове, в Одессе и т.д.», — сказал секретарь СНБО.

«И для нас было принципиально важно сохранить Украину, и с одной стороны, готовясь к военному вторжению, с другой стороны надо было подавить все эти мятежи, которые угрожали разорвать Украину и открыть практически для вторжения путь», — заявил он.

Он сказал, что, «по замыслу российского Генштаба, Украина не должна была упрямиться военному вторжению». Однако Турчинов отметил, что тогда приоритет Украины заключался в подавлении этих мятежей.

«Мы довольно быстро смогли локализовать ситуацию в большинстве регионов Украины, и когда кремлевское руководство увидело, что их схема дестабилизации ситуации в Украине, беспорядок в Украине проваливается, они бросили спецназовцев на восток, и действительно на востоке, в Донецкой и Луганской областях с захвата администраций, помещений силовых структур началась военная агрессия. Они хотели это начать также в Харькове, и синхронно там начались соответствующие мероприятия, но в Харькове мы смогли довольно быстро подавить этот мятеж», — сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что Украина также имела возможность подавить мятежи в Донецке и Луганске, но, когда в РФ «увидели, что проваливается их сценарий, они уже бросили военных». «Они понимали, что по примеру и Харькова, и затем Одессы, все это не удержится, и именно следовательно, российские военные, российские спецназовцы начали уже непосредственно действовать с оружием, и альтернативы проводить Антитеррористическую операцию у нас не было», — сказал он.

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