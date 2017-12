После побега экс-президента Украины Виктора Януковича во время Революции достоинства в 2014 году Главное разведывательное управление России (ГРУ) запустило информационную кампанию в соцсетях по дискредитации Майдана и новой власти. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на отчет ГРУ, который оказался в их распоряжении. В сообщении сказано, что российские спецслужбы создали 23 февраля 2014 года »множество фейковых аккаунтов» в соцсетях Facebook и Вконтакте. Также газета отмечает, что спецоперация «предвещала» то, что Кремль сделает через два года, в 2016 году, в США во время президентской кампании. Отмечается, что Россия затеяла эту операцию с целью повлиять на ключевых лиц, ответственных за принятие решений в Украине, и сформировать «правильное» общественное мнение, «прокладывая путь» к «военной операции, начатой 27 февраля с захвата здания парламента Крыма вооруженными людьми». The Washington Post также пишет, что фейковые персонажи должны были олицетворять простых людей со всей Украины, которые якобы разочаровались в протестах на Майдане. В пример приводится комментарий некого Ивана Галицина, который был оставлен в британской газете 22 февраля, где он рассказывает об освобождении из тюрьмы экс-премьера Юлии Тимошенко и «фашистах», которые «захватили власть в Киеве». Этот аккаунт, пишет газета, был создан сотрудниками ГРУ 22 февраля 2014 года и в качестве аватара была использована фотография Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме за контрабанду наркотиков. По данным издания, только российская разведка создала более 30 украинских групп в социальных сетях для распространения антиукраинских настроений. Для их раскрутки были использованы рекламные платные посты, которые дублировались в сообщества Вконтакте и LiveJournal. «Используя наши аккаунты в Facebook, мы распространили комментарии, информирующие население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций», – приводит The Washington Post цитату из отчета ГРУ. Газета отмечает, что трудно оценить влияние деятельности ГРУ на развитие ситуации в Украине, но признает, что усилия российских шпионов сработали таким образом, что «большинство пользователей социальных сетей согласились с опубликованными аргументами и поддержали позицию авторов». 18 декабря стало известно, что в социальной сети Вконтакте были взломаны аккаунты умерших людей, где опубликовали посты в поддержку президента России Путина с хэштегом #ПутинКрут. В течение января-июня 2017 года СБУ зарегистрировала 34 уголовных производства против пользователей российских соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, которые распространяли призывы к свержению власти в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



