Правительство Германии будет делать все возможное, чтобы сохранить политическое давление на Россию из-за предполагаемого применения химического оружия в Сирии. Волонтеры сообщили о химатаке в Думе 7 апреля Фото: ЕРА Он подчеркнул, что ФРГ сделает все возможное для сохранения политического давления на Россию из-за предполагаемой химатаки в Сирии.По его словам, Германия тесно общается с США и другими союзниками в отношении планируемых мер в ответ на химическую атаку в Думе.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Думу в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за случай на президента Сирии Башара Асада и его союзников – Иран и РФ.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на атаку в Думе. 12 апреля он уточнил, что США могут нанести удар "либо очень скоро, либо совсем не скоро".Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что возможные силовые меры стран Запада союзников официального Дамаска не коснутся.При этом посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ утверждал, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".Канада, Германия и Италия отказались участвовать в операции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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