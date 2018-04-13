Украина и Польша должны наладить разговор для того, чтобы прийти к взаимопониманию и найти общее решение в вопросе исторической памяти. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло,передает со ссылкой на .

По его словам, даже если полностью наладить отношения в этом вопросе не удастся, странам нужно об этом говорить.

"Украинско-польские отношения позитивно развиваются. Есть только один вопрос - исторической памяти, - о котором нужно говорить. Я думаю, что решение - это говорить. В вопросе истории нужно ждать общего решения. Я не думаю, что все будет 100% налажено, но этого диалога нужно искать. Я не скажу, что нам нужно оставить исторический вопрос позади. Нам нужно с этим работать, но нужно говорить и о положительном примере диалога Польши и Украины", - заявил Пекло.

По его словам, совместное будущее Польши и Украины теперь заслуживает большего внимания, чем споры в вопросе исторической памяти. Приоритетным на сегодня есть положительный пример сотрудничества Польши и Украины.

"Сейчас важнее для нас есть совместное будущее. Нам нужно думать о безопасности, о противодействии российской агрессии и гибридной войне, а также об интеграции с Евроатлантическими структурами. Мы помогаем Украине в реформе децентрализации, наши офицеры помогают украинской армии. Мы с министром были вместе с визитом в Авдеевке, Краматорске, Славянске. Есть помощь от Польши для переселенцев. Сейчас между Украиной и Польшей есть много проектов, которые удается динамично реализовывать", - добавил он.

Напомним, ранее посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что Восточная Украина и Донбасс могут стать для России такой же целью, как Сирия.

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