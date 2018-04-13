Российская Федерация не обойдется без украинской газотранспортной системы после 2019 года. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает

"Я хочу подчеркнуть, Россия не обойдется без украинской газотранспортной системы, после 2019 года в том числе", - убежден Президент.

Кроме того, отметил он, "Северный поток-2" абсолютно политический проект, который требует вложений в сумме 15-20 млрд долл., а в Украине система готова к транзиту.

"Причем, мы готовы транспортировать 70-90 млрд куб. м газа, мы готовы транспортировать и 150 млрд куб. м", - добавил Глава государства.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о важности транзита газа через Украину после "Северного потока-2".

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