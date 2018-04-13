Французские правоохранители подтвердили задержание гражданина с документами на имя Армена Саркисяна. Мужчина с такими данными был объявлен в международный розыск по линии Интерпола органами прокуратуры в начале мая 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так, разыскиваемому инкриминируют организацию действий молодчиков, которые были причастны к избиению участников Евромайдана в Киеве в ноябре 2013 года – феврале 2014-го годов.

По данным Нацполиции, Саркисяна разыскивают по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство двух или более лиц, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Кроме того, его подозревают в умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога, взрыва или другим опасным способом.

"На данный момент задержанный находится во Франции под экстрадиционным арестом. Продолжается проверка всех обстоятельств по данному факту, а также проводятся мероприятия по подтверждению его личности", - отмечают в полиции.

Нацполиция также сообщает, что фамилия задержанного Саргасян, при этом в информации министра внутренних дел Арсена Авакова и народного депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко он фигурирует как Саркисян.

Напомним, что вчера во Франции сотрудники Интерпола задержали Армена Саркисяна, подозреваемого в организации групп людей в спортивной форме, которые избивали участников Революции достоинства. Считается, что арестованный в этом деле Юрий Крысин был подчиненным Саркисяна.

Отметим, что "подчиненный" Саркисяна - Юрий Крысин является фигурантом дела о нападении на журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. Его обвиняли в организации группы, которая напала на автомобиль журналиста и избила его самого битами.

Также до сих пор не установлено, кто из участников нападения нанес журналисту огнестрельное ранение в живот, которое стало смертельным.

29 марта суд избрал Крысину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Армен Саркисян, который во время Майдана был организатором "титушек", причастных к нападениям на митингующих, допускает, что его с кем-то перепутали, заявляя о его задержании во Франции.

"Я, конечно, не сомневаюсь в профессионализме украинских правоохранительных структур, но должен сказать, что информация о моем задержании во Франции неправдива. Я уже давно не был во Франции, и меня там не задерживали", – сказал Саркисян.

Он допускает, что его с кем-то перепутали.

Саркисян добавил, что хотел бы попасть в Европу, но он туда не ездит.

Он также признал, что имеет в дополнение к украинскому еще и армянский паспорт, который, по его словам, получил в ответ на обращение в соответствующие органы Армении.

По словам Саркисяна, он покинул Украину в феврале 2014-го года. Вместе с тем, ответить на вопрос о том, приезжал ли он с тех пор на территорию Украины, в том числе неподконтрольную, отказался, сославшись на "конфиденциальную информацию".

Комментируя обвинения, заочно предъявленные ему украинскими правоохранителями, Саркисян отметил, что "они еще, видимо, не разобрались и время все расставит на свои места".

Он утверждает, что до настоящего момента попыток юридически решить свои вопросы не предпринимал.

"Раньше не было необходимости, а вот сейчас, да, буду заниматься. …

Просто я не видел себя какое-то время в Украине. Я – патриот Донбасса, но сейчас живу в России.

В Европу я наездился в свое время, Россия мне больше нравится. …Я считаю, что Россия и Украина – один народ, конечно, есть некоторые разногласия, но я надеюсь, в будущем их устранят", – заявил он.

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