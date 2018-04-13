Входящие в состав университета «Сапиенца» специалисты в Риме смогли обнаружить останки человека, который жил приблизительно в VI веке нашей эры. Вместо одной из рук у него был вставлен длинный нож, из-за которого ученые и прозвали найденного человека «киборгом».

Обнаружить скелет удалось в Лангобардском некрополе, который расположился на севере Италии и датируется, приблизительно, VI-VIII веками. Принадлежит он мужчине возрастом около 50 лет, а его кисть и часть предплечья на правой руке ампутированы. Ученые выяснили, что человек лишился руки в результате некой тяжелой травмы, к примеру, серьезного перелома, произошедшего после неудачного падения, информирует svodka.net.

На локтевой и лучевой костях найдены следы воздействия протеза, включая костную мозоль и шпору. Помимо этого, на наличие протеза указывает сильнейший износ зубов, возникший, скорее только из-за затягивания челюстью ремешков, которые удерживали заменитель для руки. Также были найдены остатки кожи, которая послужила материалом для крепления.

На скелете также лежало острие, один из концов которого находился неподалеку от ампутированной руки. Ученые уверены в том, что это деталь протеза, ведь у других скелетов в некрополе личное оружие лежало в стороне от тела.

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