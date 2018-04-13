В больнице скончалась 23-летняя Марина Арустамова, который в центре сбил детектив Национального антикоррупционного бюро, передает со ссылкой на .

В результате полученных травм во время аварии, пострадавшая впала в кому, в которой находилась 10 дней. По словам врачей, шансов выжить у нее не было, сообщает "Новый день".

Об аварии, в которую попала девушка, родители узнали только на третьи сутки. Хотя при ней были и документы и телефон, который не разбился.

В полиции заявили, что девушка сама виновата в аварии, потому проигнорировала запрещающий сигнал светофора.

Марина Арустамова училась в магистратуре, имела престижную работу, знала несколько иностранных языков. Была единственной дочерью у родителей. Ее будут хоронить в родном Херсоне, на следующей неделе.

Девушку 2 апреля в сбил на Крещатике детектив НАБУ на своем автомобиле. На момент совершения , мужчина был в трезвом состоянии.

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