Нужно повысить эффективность других союзов безопасности, в том числе - НАТО. И шире открыть двери для Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в эфире украинских телеканалов, передает

Кроме того, Порошенко отметил, что ООН требует немедленного реформирования.

"Надо лишить страну-агрессора права вето. Также нужно повысить эффективность других союзов безопасности, в том числе - НАТО. И шире открыть двери для Украины в это объединение безопасности", - подчеркнул Президент.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Украина будет настаивать на предоставлении ей плана действий по членству в НАТО.

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